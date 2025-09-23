Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Форма поиска по сайту

23 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Силы ПВО Минобороны отразили массовую атаку ударных беспилотников, летевших на Москву. О работе ПВО, которая уничтожала украинские БПЛА, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Начиная с полуночи сбиты 11 летательных аппаратов, атаковавших город. Всего во время налета, который начался поздно вечером 22 сентября, нейтрализованы около 30 беспилотников.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествиягородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

