Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Силы ПВО Минобороны отразили массовую атаку ударных беспилотников, летевших на Москву. О работе ПВО, которая уничтожала украинские БПЛА, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Начиная с полуночи сбиты 11 летательных аппаратов, атаковавших город. Всего во время налета, который начался поздно вечером 22 сентября, нейтрализованы около 30 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.