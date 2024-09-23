Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить до Ивановского района. Об этом заявил Сергей Собянин.

Автоматизированная "Ласточка" проехала на МЦК более 9,8 тысячи километров с конца августа. Об этом рассказали в РЖД.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в сезоне. Об этом сообщили синоптики.