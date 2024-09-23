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Новости

23 сентября, 18:15

Новости

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

Мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Собянин открыл новую трамвайную линию в центре Москвы

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить до Ивановского района. Об этом заявил Сергей Собянин.

Автоматизированная "Ласточка" проехала на МЦК более 9,8 тысячи километров с конца августа. Об этом рассказали в РЖД.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в сезоне. Об этом сообщили синоптики.

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