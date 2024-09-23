Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

Новая трамвайная линия открылась на улице Сергия Радонежского в Москве. Она пролегает по исторической стороне улицы. Как отметил Сергей Собянин, теперь новые маршруты получат около 700 тысяч москвичей.

Прямую транспортную связь с центром города получили более 300 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово. По трамвайным путям будет ходить маршрут № 2, который свяжет 3-ю Владимирскую улицу и Курский вокзал. Время в пути между конечными остановками – 30 минут.

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