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23 сентября, 17:15

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Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

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Новая трамвайная линия открылась на улице Сергия Радонежского в Москве. Она пролегает по исторической стороне улицы. Как отметил Сергей Собянин, теперь новые маршруты получат около 700 тысяч москвичей.

Прямую транспортную связь с центром города получили более 300 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово. По трамвайным путям будет ходить маршрут № 2, который свяжет 3-ю Владимирскую улицу и Курский вокзал. Время в пути между конечными остановками – 30 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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