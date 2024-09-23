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Новости

Новости

23 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую трамвайную линию открыли на улице Сергия Радонежского. Как отметил Сергей Собянин, возрождение московского трамвая – один из приоритетов развития городского транспорта.

Более 8,5 тысячи рабочих мест по городской программе создадут на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Движение полностью беспилотных грузовиков запустили на всей трассе М-11. Об этом заявили в правительстве РФ.

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