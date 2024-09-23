Новости часа: Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую трамвайную линию открыли на улице Сергия Радонежского. Как отметил Сергей Собянин, возрождение московского трамвая – один из приоритетов развития городского транспорта.

Более 8,5 тысячи рабочих мест по городской программе создадут на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Движение полностью беспилотных грузовиков запустили на всей трассе М-11. Об этом заявили в правительстве РФ.