23 сентября, 13:15Новости
Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке
В Москве началась реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Объект культурного наследия федерального значения на улице Ильинке сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов. Специалистам предстоит большой комплекс работ: укрепить кирпичную кладку, отреставрировать цоколь, расчистить лепной декор и воссоздать утраченные декоративные элементы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.