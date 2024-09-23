Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

В Москве началась реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Объект культурного наследия федерального значения на улице Ильинке сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов. Специалистам предстоит большой комплекс работ: укрепить кирпичную кладку, отреставрировать цоколь, расчистить лепной декор и воссоздать утраченные декоративные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

