Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Более 900 инновационных проектов показали на столичных технологических конкурсах. О самых интересных стартапах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Проект "Технологические конкурсы" стартовал в Москве в 2020 году. В его рамках крупные компании, госкорпорации и столичные департаменты составляют технические задания на разработку перспективной продукции, а городское Агентство инноваций собирает заявки от стартапов и компаний, готовых предложить передовое решение.

Каждый конкурс длится около двух месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.