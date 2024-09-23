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Новости

23 сентября, 10:15

Новости

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Более 14 тысяч человек получили квартиры в СВАО по программе реновации

Более 14 тысяч жителей СВАО получили новые квартиры

Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

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Собянин: более 14 тысяч человек получили квартиры на северо-востоке Москвы по реновации

Собянин: более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению в 2024 году

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Более 900 инновационных проектов показали на столичных технологических конкурсах. О самых интересных стартапах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Проект "Технологические конкурсы" стартовал в Москве в 2020 году. В его рамках крупные компании, госкорпорации и столичные департаменты составляют технические задания на разработку перспективной продукции, а городское Агентство инноваций собирает заявки от стартапов и компаний, готовых предложить передовое решение.

Каждый конкурс длится около двух месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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