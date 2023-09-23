Собянин: столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

Уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды, создали московские инженеры. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, разработка превзошла импортные аналоги по ряду важных характеристик.

Например, изделие не реагирует на удары, изгибы и вибрацию, а также устойчиво к помехам. Кроме того, оно может функционировать при крайне низких температурах –до -70 градусов, а также при очень высоких – до 85 градусов.

Применять кабели будут, в том числе, для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.