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23 сентября, 14:45

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Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве

Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве

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Летом столичные учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Музеи и выставочные залы запустили больше 100 новых выставок. Москвичи и гости города могли больше узнать о культурных традициях России, а также о ее исторических связях.

Посетителей знакомили с произведениями классического и современного искусства, а еще с достижениями российских ученых. В столичных парках прошло множество фестивалей, концертов и мастер-классов. Почти все мероприятия были бесплатными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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