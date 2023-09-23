Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве

Летом столичные учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Музеи и выставочные залы запустили больше 100 новых выставок. Москвичи и гости города могли больше узнать о культурных традициях России, а также о ее исторических связях.

Посетителей знакомили с произведениями классического и современного искусства, а еще с достижениями российских ученых. В столичных парках прошло множество фестивалей, концертов и мастер-классов. Почти все мероприятия были бесплатными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.