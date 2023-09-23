23 сентября, 12:30Транспорт
Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро
До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов поезда "Москва-2020". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Впервые такие составы вышли на линии три года назад. На данный момент в столичном метро ходит более тысячи современных вагонов.
Кольцевая и Большая кольцевая линии уже полностью укомплектованы новыми составами. Более половины парка Калужско-Рижской линии тоже составляют современные поезда. Все они российского производства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.