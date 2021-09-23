Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в СЗАО

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники. Новостройка находится по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22.

"Это первый дом, часть жителей мы расселили, которые жили возле метро "Народного Ополчения". В целом это большой объем переселения в Хорошево-Мневниках – 156 домов. 10 стартовых площадок для района – неплохо. Мы в некоторых районах с трудом одну-две площадки находим", – сказал мэр.

Собянин добавил, что для строительства новых домов в этом районе подобрано 11 стартовых площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.