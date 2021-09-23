Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошёво-Мнёвниках

В районе Хорошёво-Мнёвники заселяют первый дом, построенный по программе реновации. Находится он на улице Демьяна Бедного. В четверг новостройку осмотрел Сергей Собянин.

Новые квартиры получили 64 семьи. Они переезжают из соседнего дома, многие уже заселились.

Всего по программе реновации в Хорошёво-Мневниках новое жилье получат более 30 тысяч человек. Предстоит расселить свыше 150 пятиэтажек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.