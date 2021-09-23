Станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции

Станцию Апрелевка открыли после реконструкции. Теперь там современный пригородный вокзал. Об этом рассказал Сергей Собянин на официальной странице "ВКонтакте".

В будущем Апрелевка примет поезда четвертого диаметра. На месте старых платформ и пешеходного моста появилось все, что нужно для комфортной поездки – здание с пассажирским терминалом и крытым переходом, лифты и эскалаторы. До конца года на Киевском направлении железной дороги планируют открыть еще пять новых и обновленных станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.