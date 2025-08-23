Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО

Культурные учреждения столицы активно поддерживают участников спецоперации и их семьи, а также пострадавших мирных жителей приграничных регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, московские библиотеки проводят бесплатные занятия в кружках и студиях для детей бойцов СВО, а культурные центры организовывают благотворительные концерты для жителей, оказавшихся в зоне конфликта. Помимо этого, с апреля участники боевых действий и дети военнослужащих могут бесплатно посещать кинопарк "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов

