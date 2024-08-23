Новости часа: к 2030 году планируют организовать около пяти маршрутов электросудов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве к 2030 году планируется организовать около пяти маршрутов электросудов, рассказал Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек трех направлений МЖД и МЦД-3 изменится 26–27 августа и 4–5 сентября, сообщает МЖД.

Трамваи временно не будут ходить до станции метро "Университет" с 24 августа, передает столичный Дептранс.