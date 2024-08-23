Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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Новости

23 августа, 21:15

Новости

Новости часа: к 2030 году планируют организовать около пяти маршрутов электросудов

Новости часа: к 2030 году планируют организовать около пяти маршрутов электросудов

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве к 2030 году планируется организовать около пяти маршрутов электросудов, рассказал Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек трех направлений МЖД и МЦД-3 изменится 26–27 августа и 4–5 сентября, сообщает МЖД.

Трамваи временно не будут ходить до станции метро "Университет" с 24 августа, передает столичный Дептранс.

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