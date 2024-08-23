Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин анонсировал скорое завершение капремонта многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева.

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Разрешено купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы, сообщили в Роспотребнадзоре.

