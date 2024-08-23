Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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Новости

Новости

23 августа, 19:45

Новости

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин анонсировал скорое завершение капремонта многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева.

В столице подвели итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Разрешено купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы, сообщили в Роспотребнадзоре.

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