Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 16:45

Новости

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

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Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оборот московского ИТ-сектора в первой половине 2024 года превысил два триллиона рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли лабораторию для контроля качества глюкометров и тест-полосок, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на метро из-за возможного дождя.

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