Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оборот московского ИТ-сектора в первой половине 2024 года превысил два триллиона рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли лабораторию для контроля качества глюкометров и тест-полосок, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на метро из-за возможного дождя.

