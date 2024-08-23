Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 новых электросудов и пять причалов появятся в Москве в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 110 компенсационных автобусов запустят на время закрытия участка красной линии метро, заявили в Дептрансе.

23 августа на Тверской улице начнут ремонт асфальта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

