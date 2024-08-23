Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 16:00

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Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 новых электросудов и пять причалов появятся в Москве в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 110 компенсационных автобусов запустят на время закрытия участка красной линии метро, заявили в Дептрансе.

23 августа на Тверской улице начнут ремонт асфальта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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