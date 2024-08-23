Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 14:45

Новости

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Собянин: московские школьники завоевали 35 медалей на международных олимпиадах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи показали лучшие результаты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более шести миллионов рублей перевели москвичи в помощь жителям новых и приграничных территорий, пишет портал mos.ru.

Погода в Москве в последнюю неделю лета будет солнечной и безопасной для загара, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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