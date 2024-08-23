Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи показали лучшие результаты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более шести миллионов рублей перевели москвичи в помощь жителям новых и приграничных территорий, пишет портал mos.ru.

Погода в Москве в последнюю неделю лета будет солнечной и безопасной для загара, сообщили в Гидрометцентре РФ.

