Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять новых причалов откроют в Москве в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли лабораторию для контроля качества глюкометров и тест-полосок, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Работы по ремонту участка Тверской улицы начнут 23 августа, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.