Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 11:30

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Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Собянин: московские школьники завоевали 35 медалей на международных олимпиадах

Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

"Мой район. Новости": новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять новых причалов откроют в Москве в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли лабораторию для контроля качества глюкометров и тест-полосок, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Работы по ремонту участка Тверской улицы начнут 23 августа, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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