Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Коммунарки

Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

Новости часа: несколько окон выбило в двух пятиэтажках у "Сити" после падения БПЛА

Городские службы начали осмотр комплекса "Москва-Сити" после уничтожения БПЛА

Новости часа: городские службы осматривают территорию у "Москвы-Сити" после падения БПЛА

Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

Новости часа: Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 2,5 миллиона телемедицинских консультаций оказано в Москве пациентам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 26–28 августа из-за подготовки к запуску МЦД-4. Об этом предупредил Дептранс.

В финал московского конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов. Об этом сообщил департамент промышленной политики.

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