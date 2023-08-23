Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 2,5 миллиона телемедицинских консультаций оказано в Москве пациентам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 26–28 августа из-за подготовки к запуску МЦД-4. Об этом предупредил Дептранс.

В финал московского конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов. Об этом сообщил департамент промышленной политики.