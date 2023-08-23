Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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22:15

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Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

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Северный дублер Кутузовского проспекта почти готов к запуску, его планируют открыть в ближайшие недели – об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале. Ожидается, что альтернатива Кутузовскому проспекту длиной около 10 километров позволит сократить время в пути в среднем до получаса.

Новая магистраль нуждается в названии. Мэр столицы напомнил, что проголосовать и высказать свое мнение по этому поводу можно на портале проекта "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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