Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Северный дублер Кутузовского проспекта почти готов к запуску, его планируют открыть в ближайшие недели – об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале. Ожидается, что альтернатива Кутузовскому проспекту длиной около 10 километров позволит сократить время в пути в среднем до получаса.

Новая магистраль нуждается в названии. Мэр столицы напомнил, что проголосовать и высказать свое мнение по этому поводу можно на портале проекта "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.