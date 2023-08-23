Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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19:15

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Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

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В столице активно развивается персонифицированная медицина – об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях. По словам мэра столицы, специалисты могут эффективнее прогнозировать и лечить различные заболевания, когда у них есть информация об индивидуальных особенностях человека. В этом вопросе на помощь приходят городские проекты.

Также мэр Москвы отметил, что о настоящем и будущем социальной сферы столицы можно узнать на площадке столичного урбанфорума в Гостином Дворе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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