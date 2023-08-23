Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

Новые школа и детский сад в Южном Чертанове, спорткомплекс в Западном Бирюлеве, пожарное депо в районе ЗИЛ – это лишь часть списка. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о социальных объектах, которые в настоящее время достраиваются на юге Москвы.

Большинство из этих объектов либо уже вводятся в эксплуатацию, либо готовы более чем на 70%. Например, детско-взрослая поликлиника в Даниловском районе. Она будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. Там же возводится детский сад для почти 300 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.