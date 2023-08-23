Новости часа: городские службы осматривают территорию у "Москвы-Сити" после падения БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы осматривают территорию у центра "Москва-Сити" на предмет повреждений от беспилотника. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей просят быть аккуратнее из-за ухудшения погоды. В прогнозе гроза и дождь, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Интеграцию БКЛ и радиальных линий метро в Москве закончат до конца года. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.