Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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14:00

Общество

Новости часа: городские службы осматривают территорию у "Москвы-Сити" после падения БПЛА

Новости часа: городские службы осматривают территорию у "Москвы-Сити" после падения БПЛА

Новости часа: грозу, ливни и усиление ветра пообещали в Москве 23 августа

Новости часа: Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Новости часа: СК попросил суд арестовать организаторов экскурсии по коллекторам Москвы

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"

Собянин рассказал о развитии транспорта в районах Куркино, Митино и Молжаниновский

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Собянин: национальный триколор – это частичка души каждого из нас

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы осматривают территорию у центра "Москва-Сити" на предмет повреждений от беспилотника. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей просят быть аккуратнее из-за ухудшения погоды. В прогнозе гроза и дождь, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Интеграцию БКЛ и радиальных линий метро в Москве закончат до конца года. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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