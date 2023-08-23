Новости часа: Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание "Сити". Из-за рухнувшего украинского беспилотника были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 26 по 28 августа. Об этом сообщил метрополитен.

Более 135 тысяч поездок совершили пассажиры электросудов за два месяца их работы. Это данные Дептранса.

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