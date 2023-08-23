Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:15

Происшествия

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"

Собянин рассказал о развитии транспорта в районах Куркино, Митино и Молжаниновский

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

Собянин: национальный триколор – это частичка души каждого из нас

Новости часа: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 98%

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Собянин рассказал о развитии молодых районов Москвы

Новости часа: Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Система противовоздушной обороны сбила этой ночью в Подмосковье два ударных беспилотника. Как написал Сергей Собянин в своем-телеграм канале, ПВО уничтожила аппараты в Химках и Можайском городском округе Московской области. Еще один беспилотник подавили средства электронной борьбы. Он потерял управление и врезался в строящееся здание в "Москва-Сити".

Как отметил мэр, городские экстренные службы осматривают территорию. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках, но пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествиявидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика