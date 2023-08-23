Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"

Система противовоздушной обороны сбила этой ночью в Подмосковье два ударных беспилотника. Как написал Сергей Собянин в своем-телеграм канале, ПВО уничтожила аппараты в Химках и Можайском городском округе Московской области. Еще один беспилотник подавили средства электронной борьбы. Он потерял управление и врезался в строящееся здание в "Москва-Сити".

Как отметил мэр, городские экстренные службы осматривают территорию. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках, но пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.