Собянин принял решение о реализации программы улучшения экстренной медпомощи

Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. В Сокольниках начнет работать полигон для обучения медицинских команд. Кадры будут подготавливать для ведущих городских больниц.

Каких именно? И как будут выглядеть скоропомощные корпуса при стационарах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.