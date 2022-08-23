Температура воздуха в Москве превысит 30 градусов в ближайшие дни

В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет выше 30 градусов. Как уберечь себя от жары людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

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