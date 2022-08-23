Новости часа: программу улучшения экстренной помощи реализуют в 6 московских больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу улучшения экстренной помощи реализуют в шести московских больницах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией в сфере туризма. Об этом заявил Ростуризм.

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до четверга, 25 августа. Об этом сообщили в МЧС.