Собянин: в Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тыс первоклассников

1 сентября в московские школы пойдут примерно 119 тысяч первоклассников. Это рекордное количество детей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего в новом учебном году в школах, детских садах и колледжах столицы будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Это на 500 тысяч больше, чем в 2010 году. По словам мэра, число учащихся выросло благодаря позитивной демографической динамики в Москве. Она сохраняется на протяжении последних 15 лет.

К новому учебного году подготовлены 585 детских садов, школ, колледжей и центров дополнительного образования. Летом отремонтировали свыше 1 200 зданий. Кроме того, своих первых учеников в Москве примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 школ, 17 детских садов и одно здание для дошкольного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.