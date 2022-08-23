Собянин объявил о конкурсном наборе 2000 сотрудников скоропомощных комплексов

Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Корпус резервного госпиталя в Сокольниках уже переоборудовали в образовательный полигон для обучения медицинских команд. Кадры будут подготавливать для ведущих городских больниц. Сейчас объявили конкурсный набор 2 000 сотрудников.

Первые скоропомощные комплексы в городских стационарах начнут принимать пациентов уже в скором времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.