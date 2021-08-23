Количество грузовиков в Москве снизилось на 10% – Собянин

Количество грузовиков в Москве снизилось на 10%. Это произошло с июля, когда полностью открыли ЦКАД, написал Сергей Собянин в своем Twitter. Он отметил, что дорожная ситуация улучшилась.

Почти на треть сократились аварии с участием тяжелых машин, немного выросла скорость движения на МКАД, сообщил мэр Москвы. Теперь машины весом более 3,5 тонн въезжают в столицу днем только по пропуску, например, для доставки продуктов. А большегрузы, которые раньше проезжали Москву транзитом, переведены на ЦКАД и бетонки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.