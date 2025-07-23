Собянин: современное жилье для программы реновации построят на Павловской улице

Два участка площадью более 2 гектаров в Даниловском районе на юге Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий. О решении президиума правительства столицы написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Участки расположены на Павловской улице. На данный момент их занимают устаревшие объекты: офисы, склады, магазины и автосервис. Градостроительный потенциал составляет 55 тысяч квадратных метров недвижимости. На этом месте построят современный жилой квартал по программе реновации.

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