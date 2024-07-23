Новости часа: военнослужащие по контракту в Москве получат 1,9 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, сообщил Сергей Собянин.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в бесплатном ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье", рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Пассажирский причал Кутузовский на западе столицы капитально отремонтирован, сообщил заммэра Петр Бирюков.