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Новости

23 июля, 22:15

Новости

Новости часа: военнослужащие по контракту в Москве получат 1,9 млн рублей

Новости часа: военнослужащие по контракту в Москве получат 1,9 млн рублей

Новости часа: с 2010 года в Москве благоустроены 42 набережные

Новости часа: технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства

Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца 2024 года

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, сообщил Сергей Собянин.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в бесплатном ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье", рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Пассажирский причал Кутузовский на западе столицы капитально отремонтирован, сообщил заммэра Петр Бирюков.

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