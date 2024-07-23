Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроят Кадашевскую и Пушкинскую набережные. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Авиакомпания "Победа" увеличит число рейсов между Москвой и Челябинском с 1 августа, заявили в пресс-службе перевозчика.