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Новости

23 июля, 11:45

Новости

Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца 2024 года

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроят Кадашевскую и Пушкинскую набережные. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 15 тысяч москвичей принимают участие в ЗОЖ-марафоне "Дарите время семье", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Авиакомпания "Победа" увеличит число рейсов между Москвой и Челябинском с 1 августа, заявили в пресс-службе перевозчика.

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