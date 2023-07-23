Собянин рассказал о подготовке столицы к соревнованиям по гребле "Кубок Доброй Воли"

Москва готовится принять "Кубок доброй воли" – международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Об этом на портале мэрии рассказал Сергей Собянин.

В столицу приедут около 800 спортсменов из России, из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Сами состязания пройдут на Гребном Канале в Крылатском с 29 августа по 2 сентября.

В последний день мероприятия спортсмены будут соревноваться в акватории Москвы-реки рядом с Парком Горького. Отмечается, что в рамках соревнований состоятся показательные выступления по гребле, эстафета, а также финальные заезды на дистанции 200 метров.

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