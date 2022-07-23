На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею. Кадры со строительной площадки опубликовал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин. По его словам, скоро здесь должно появится место отдыха со смотровыми площадками. Эскалаторная галерея на Ленинских Горах – одна из достопримечательностей Москвы советских времен. Она была открыта в 1959 году. Три эскалатора длиной 80 метров бесплатно поднимали людей от южного вестибюля станции метро "Ленинские горы" на улицу Косыгина. С 80-х годов галерея не работала и стояла заброшенной. Теперь ее решили воссоздать. Причем по проекту внешне комплекс будет выглядеть почти так же, как раньше.

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