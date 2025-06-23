Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 20:45

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Собянин: чугунные львы усадьбы Кузьминки вернутся на свои места в этом году

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин: в Москве облегчили процедуру получения социальной поддержки

Собянин рассказал, как социальное казначейство сделало соцподдержку доступнее

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 июня.

ПВО Минобороны отразило атаку БПЛА, летевшего на Москву, сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Осенние грибы появились в столичном регионе из-за похолодания и дождей. По словам ученых, речь идет о белых грибах и лисичках. При этом жара не ожидается в Москве в ближайшие дни.

Многодетную семью выселяют из квартиры в столице, которую они приобрели в ипотеку 12 лет назад. Суд признал покупателей добросовестными, но аннулировал сделку. Причиной для такого решения инстанции стали аферы предыдущих владельцев.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествияобществопогодасудыгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика