Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 июня.

ПВО Минобороны отразило атаку БПЛА, летевшего на Москву, сообщил Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Осенние грибы появились в столичном регионе из-за похолодания и дождей. По словам ученых, речь идет о белых грибах и лисичках. При этом жара не ожидается в Москве в ближайшие дни.

Многодетную семью выселяют из квартиры в столице, которую они приобрели в ипотеку 12 лет назад. Суд признал покупателей добросовестными, но аннулировал сделку. Причиной для такого решения инстанции стали аферы предыдущих владельцев.