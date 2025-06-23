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23 июня, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: чугунные львы усадьбы Кузьминки вернутся на свои места в этом году

Собянин: чугунные львы усадьбы Кузьминки вернутся на свои места в этом году

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Реставраторы завершают восстановление сложнейших архитектурных элементов усадьбы "Кузьминки" – знаменитых чугунных львов. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, 14 скульптур перевезли в мастерские. С них удалили многолетние наслоения краски, следы коррозии, а затем устранили трещины и дефекты металла. Особое внимание уделили утраченным и деформированным фрагментам.

Скоро начнется грунтовка и финишный этап – покраска. Ожидается, что львы вернутся на свои места в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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