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23 июня, 13:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

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В Марьиной Роще появится еще одна современная школа – об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Новое учебное заведение построят в этом году на Складочной улице, школа рассчитана на 650 учеников.

Здание спроектировано так, что начальные классы будут отделены от старших, предусмотрены два спортивных зала, многофункциональный зал для мероприятий, медиатека и лабораторно-исследовательские комплексы. Для удобства маломобильных учеников в здании установят лифты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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