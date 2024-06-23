Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Севастополе

Московские клиники готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр также добавил, что на место трагедии уже направляются столичные медики. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жертвами атаки стали четыре человека, а число пострадавших составило 144. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.