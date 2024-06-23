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23 июня, 20:35

Происшествия

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе

Столичные больницы готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе

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Клиники Москвы готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на место происшествия уже направляются столичные медики.

В Москве прошли проверки водителей электросамокатов на соблюдение правил пользования СИМ.

План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, сообщили в республиканском МВД.

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