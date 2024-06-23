23 июня, 20:35Происшествия
Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Севастополе
Клиники Москвы готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на место происшествия уже направляются столичные медики.
В Москве прошли проверки водителей электросамокатов на соблюдение правил пользования СИМ.
План "перехват" объявлен в Дагестане после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, сообщили в республиканском МВД.