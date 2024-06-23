Собянин выразил соболезнования близким погибших при атаке на Севастополь

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Севастополя со стороны ВСУ. Он отметил, что Москва скорбит вместе с городом.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших", – написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что столица направила врачей для оказания всей необходимой помощи. Московские клиники готовы принять пострадавших.

Кроме того, мэр города пожелал скорейшего выздоровления раненым.