Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 18:15

Новости

Собянин выразил соболезнования близким погибших при атаке на Севастополь

Собянин выразил соболезнования близким погибших при атаке на Севастополь

Сергей Собянин назвал преимущества электронной медкарты в школах и детсадах

Собянин анонсировал спортивную программу в "Лужниках"

Собянин: около 70 объектов инфраструктуры включено в Адресную инвестиционную программу

Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы

Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 6 и 7 июля

Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби

Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Севастополя со стороны ВСУ. Он отметил, что Москва скорбит вместе с городом.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших", – написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что столица направила врачей для оказания всей необходимой помощи. Московские клиники готовы принять пострадавших.

Кроме того, мэр города пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествиявидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика