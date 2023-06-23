Новости часа: Собянин сообщил о масштабном благоустройстве пустующих территории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве комплексно благоустраивают пустующие территории. В результате работ там появились новые парки и зеленые зоны, рассказал Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за дождя. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца велосезона. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.