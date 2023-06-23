Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Новости

Новости

13:45

Город

Новости часа: Собянин сообщил о масштабном благоустройстве пустующих территории

Новости часа: Собянин сообщил о масштабном благоустройстве пустующих территории

Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Собянин: Москву уже невозможно представить себе без Большого кольца метро

Новости часа: Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Собянин сообщил о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Собянин рассказал, как Москва стимулирует развитие креативных индустрий

Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве комплексно благоустраивают пустующие территории. В результате работ там появились новые парки и зеленые зоны, рассказал Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за дождя. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца велосезона. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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