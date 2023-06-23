Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Места для активных тренировок, спокойных прогулок, отдыха с детьми или занятий творчеством – и все это на месте некогда заброшенных пустырей. Сергей Собянин рассказал о том, как территории благоустраивают и интегрируют в городскую среду, превращая в уютные скверы и общественные пространства.

Один из таких примеров – парк в Академическом районе, который появился на месте гаражей и хозпостроек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.