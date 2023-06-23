Новости часа: Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство участка южного направления МСД от Лухмановской до Покровской улицы завершат в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь, грозу и ветер до 18 метров в секунду обещают в Москве 23 июня. Это данные Гидрометцентра.

В столице 24 июня будет ограничено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а также наземных маршрутов в центре города. Об этом сообщили власти города.