Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Строительство южного направления Московского скоростного диаметра – от Лухмановской до Покровской улицы – завершается, закончить работы планируют в сентябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, построили более 4,5 километра дороги, два путепровода и подземный пешеходный переход в районе Сочинской улицы. Новый бессветофорный участок улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы: Некрасовка, Косино-Ухтомский и Выхино-Жулебино.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.