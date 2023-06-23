Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Строительство южного направления Московского скоростного диаметра – от Лухмановской до Покровской улицы – завершается, закончить работы планируют в сентябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, построили более 4,5 километра дороги, два путепровода и подземный пешеходный переход в районе Сочинской улицы. Новый бессветофорный участок улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы: Некрасовка, Косино-Ухтомский и Выхино-Жулебино.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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