Собянин сообщил о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Москвичам с ограниченными возможностями здоровья теперь доступно бесплатное профобучение. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Занятия будут проводить в сферах услуг, образования, IT, ЖКХ, транспорта и офисного труда. Участвовать могут те, кто по индивидуальной программе реабилитации имеет рекомендации к трудоустройству.

На время учебы предусмотрена стипендия, а после окончания помогут найти работу. Помимо этого, доступны и другие проекты службы занятости, где подскажут, как правильно составить резюме, собрать необходимые документы, подготовиться к собеседованию и составить карьерный план.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.