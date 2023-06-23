Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Общество

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

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Москвичам с ограниченными возможностями здоровья теперь доступно бесплатное профобучение. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Занятия будут проводить в сферах услуг, образования, IT, ЖКХ, транспорта и офисного труда. Участвовать могут те, кто по индивидуальной программе реабилитации имеет рекомендации к трудоустройству.

На время учебы предусмотрена стипендия, а после окончания помогут найти работу. Помимо этого, доступны и другие проекты службы занятости, где подскажут, как правильно составить резюме, собрать необходимые документы, подготовиться к собеседованию и составить карьерный план.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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