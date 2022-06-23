Новости последнего часа: восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восьмой флагманский МФЦ откроют в столице. Он расположен в Западном административном округе, сообщил Сергей Собянин.

На долю Москвы приходится 24% от общей суммы выданных ипотечных кредитов в России. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Полиция задержала в Москве подозреваемых в хищении денег под видом продажи брендовых кухонь. Об этом рассказали в МВД.